Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Pendik'te düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen iki şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Pendik'te, düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de araçlarıyla düğün konvoyu düzenleyen bazı kişilerin yol kesip havaya silahla ateş açmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Düğün konvoyunda 2 araçta silah kullandıkları tespit edilen M.A. ve S.K. yakalandı.
Şüphelerin üst aramasında olayda kullanıldığı belirlenen 2 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.