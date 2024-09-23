Üye Girişi
Haberler

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen iki şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Pendik'te, düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de araçlarıyla düğün konvoyu düzenleyen bazı kişilerin yol kesip havaya silahla ateş açmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Düğün konvoyunda 2 araçta silah kullandıkları tespit edilen M.A. ve S.K. yakalandı.

Şüphelerin üst aramasında olayda kullanıldığı belirlenen 2 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Pendik Hukuk

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Yarın okullar tatil mi? 24 Eylül okullar tatil edilecek mi? Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });