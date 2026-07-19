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Konya'da drift yapan sürücüye 232 bin 719 lira ceza kesildi

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Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan sürücüye 232 bin 719 lira ceza uygulandı, ehliyeti 120 gün geri alındı ve araç trafikten men edildi.

Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 232 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 232 bin 719 lira ceza uygulanırken, sürücü belgesi 120 gün süreyle geri alındı, araç ise trafikten 120 gün men edildi.

Ayrıca sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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