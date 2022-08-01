Düğün konvoyunda ambulansa engel olan 10 sürücüye 11 bin TL ceza - Haberler

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Düğün konvoyunda ambulansa engel olan 10 sürücüye 11 bin TL ceza

ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nce Esenboğa Yolu üzerinde düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen 9, trafiği durduran 1 sürücüye de toplam 11 bin 56 TL para cezası kesildi.

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nce Esenboğa Yolu üzerinde düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen 9, trafiği durduran 1 sürücüye de toplam 11 bin 56 TL para cezası kesildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında da adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'TRAFİKTE ÖNCELİK AMBULANSINDIR'

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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