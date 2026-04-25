Düğün Gününde Evde Ölü Bulunan Çiftin Cenazeleri Teslim Edildi

'ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK'Burdur'un Çavdır ilçesinde bugünkü düğünlerine hazırlanırken, evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın otopsileri tamamlandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde bugünkü düğünlerine hazırlanırken, evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın otopsileri tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Maral ve Özaslan'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "Ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

Ayşegül Maral'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın ise Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

