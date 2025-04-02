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Düğün Geleneğinde Şok Eziyet: Damada Ketçaplı Mayonezli Yumurtalı İşkence

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir damat, düğün geleneği gereği arkadaşları tarafından sandalyeye bağlanarak yapılan ilginç şakalara maruz kaldı. Damat İbrahim Sevinç'in düğününde, arkadaşları tarafından başına yumurta kırıldı ve ketçap, mayonez gibi malzemeler döküldü. Eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken, damat sonrada su dökülerek yıkandı.

Ketçaplı mayonezli yumurtalı damat... Sandalyeye bağlayıp görülmemiş eziyet ettiler

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşları tarafından damada yapılan işkence 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı sandalyeye bağlayıp üzerinde yumurta kırdılar, un, süt, ketçap ve mayonez döktüler.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İbrahim Sevinç isimli damat adayı ilginç bir düğün geleneği ile dünya evine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat İbrahim Sevinç, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Mahalle arkadaşları önce düğün konvoyunun önünü kesip damattan hediyeleri aldılar, ardından meydanda sandalyeye bağladılar. Arkadaşları, damadın başında yumurta kırıp, un, süt, ketçap ve mayonez döktü. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat İbrahim Sevinç, son olarak arkadaşları tarafından su dökülerek yıkandı. Görülmemiş eziyetin ardından düğüne uğurlandı.

Düğün Geleneğinde Şok Eziyet: Damada Ketçaplı Mayonezli Yumurtalı İşkence
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - Güncel
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