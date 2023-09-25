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Düğün çıkışı bıçaklı kavgada uzman çavuşu öldüren şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDIKayseri'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Faruk B. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Kayseri'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Faruk B. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Can Demir Kayseri Suç Güncel Haberler

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