DMD hastası Furkan için valilik onaylı kampanya

ANKARA'da 2 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Furkan Dağdelen'in (15), 3 milyon dolarlık tedavi masrafı için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Nuriye ve Sezai Dağdelen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Furkan'a 2 yaşındayken halk arasında 'kas erimesi' olarak bilinen DMD tanısı konuldu. 13 yıldır hastalıkla mücadele eden Dağdelen'e doktorlar gen tedavisi önerdi. Babası inşaatta çalışan Dağdelen, Dubai'deki bir hastanede 3 milyon dolara uygulanan tedavi masrafının karşılanması için ailesinin yardımıyla valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 10 aylık süreçte gereken paranın yalnızca yüzde 7'sine ulaşılabildi. Kas gücündeki kayıp nedeniyle bu yıl örgün eğitime ara veren Dağdelen, 10'uncu sınıfta evden çevrim içi eğitim almaya başladı. Son 2 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Dağdelen, tedaviye ulaşabilmesi halinde eğitimine devam ederek, yazılım alanında projeler üretmek istiyor. Evde kendi imkanlarıyla yapay zeka tabanlı uygulamalar ve oyun tasarımları üzerinde çalışan Dağdelen, ayrıca kendi kampanya hesaplarını yöneterek, kampanyasının duyulmasını sağlıyor.

'UMUDUMUZU KESMEDİK'

Nuriye Dağdelen, oğlu Furkan'ın sağlık durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirterek, "Umudumuzu kesmedik, hala kesmiyoruz. Süreç gerçekten çok zor. 7 aydır gittiğimiz bütün kapılar yüzümüze kapandı. Kampanyamızda yüzde 7'deyiz. Furkan'ı geçen sene sırtımda okula götürüyordum. Bu sene maalesef okula gidemiyor. Çünkü artık kollarında da güç kalmadı. Kitabını, defterini kaldıracak gücü yok. O yüzden evde online eğitim alıyor. Furkan'ın en çok istediği bilişim bölümü okumaktı. Okula gittiği dönemde de bilişim bölümünde eğitim alıyordu. Şu an evde gün boyu oturuyor. Furkan artık dışarı çıkmaktan utanıyor. Çünkü üçüncü katta oturuyoruz, sırtımda indiriyorum ben Furkan'ı. Biz yardım istiyoruz. Furkan'ın isteği önce sağlığına kavuşmak. Ardından okuluna giderek istediği bilişim bölümünde oyun tasarlamak istiyor. Programlar yapmak istiyor. Çok hevesli, çok istekli; kendi kendine çabalıyor. İnşallah ilacımızı alırsak, Furkan'ı tekrar ayağa kaldırabilirsek tekrar okuluna devam edecek" diye konuştu.

'HEDEFİM YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK'

Furkan Dağdelen de sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime ara verdiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımdan uzak, tek başıma bir eğitim alıyorum. Şu an ilk hedefim sağlıklı olmak. Tedavimin ardından yazılım mühendisi olmak, yazılım geliştirmek istiyorum. İnsanlara fayda sağlayacak uygulamalar geliştirmek istiyorum. Evde kendi imkanlarımla yapay zeka tabanlı uygulamalar ve oyun tasarımları üzerinde çalışıyorum. Kampanyamda ise uzun bir süre boyunca sanal medya paylaşımlarımı yaptım. Reklamlarımı kendim verdim. Canlı yayınlarımı kendim açtım. Kampanyamız 10 aylık, son 2 ayımız kaldı ve yüzde 7'ye ulaşabildik. İnşallah tedavimiz Türkiye'ye gelir. Gerçekten çok yorulduk artık. Tedavimizin gelmesini bekliyoruz" dedi.