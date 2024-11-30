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Duchenne Kas Distrofisi Hastası Halilcan'ın 22. Doğum Günü Kutlandı

Duchenne Kas Distrofisi Hastası Halilcan'ın 22. Doğum Günü Kutlandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Duchenne Kas Distrofisi hastası Halilcan Gülşen'in 22. yaş günü, ailesi ve dostları tarafından sürpriz bir etkinlikle kutlandı. Halilcan'ın babası, oğlunun gelişimi hakkında bilgi vererek, özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sabır ve sevgi ile destek olmalarının önemini vurguladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kas erimesi olarak bilinen Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Halilcan Gülşen'in 22. yaş günü kutlandı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve bir evlatlarını kas hastalığı nedeniyle kaybeden Gülşen ailesinin diğer çocukları Halilcan, ebeveynlerinin sevgisi ve desteğiyle yaşama tutundu.

Doktorların "19 yaşına kadar yaşayamaz." dediği Halilcan'ın 22. doğum günü için sürpriz etkinlik düzenlendi.

"Oğlumun ilacı biz olduk"

Baba Mehmet Gülşen, AA muhabirine, bir evlatlarını 24 yıl önce 3 yaşındayken DMD hastalığı nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Aynı hastalığın Halilcan'da da görüldüğünü belirten Gülşen, "5 yaşına kadar normal yürüyebiliyordu, daha sonra hastalığı çok ilerleyeme başladı. Oğlumu götürmediğim hastane kalmadı. 6 ay fizik tedaviye gittik geldik. Doktorları '19 yaşına kadar yaşayamaz.' dediler. Oğlumun ilacı biz olduk." ifadelerini kullandı.

Halilcan'ın okuma yazma bilmemesine rağmen bilgisayardan istediği şarkıyı açabildiğini, yoldan geçen araçların modellerini bildiğini anlatan Gülşen, "Gününün bir saatini oyuncak arabalarla geçiriyor, diğer zamanlar boyama yapıyor." dedi.

Oğlu için 6 yıl önce İstanbul'dan Sakarya'ya taşındıklarını dile getiren Gülşen, "Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Oğlumla geçirdiğim her saniye, her dakika gülüş benim için. Çok engellerimiz oldu, hepsini aştık. Zamanımızı, her şeyimizi oğlumuza adadık." diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine büyük görev düştüğüne işaret eden Gülşen, "Sevgi çok önemli. Zaman ve sabır isteyen bir süreç. Motivasyon çok önemli, anne ve babalara daha çok iş düşüyor." dedi.

Doğum günü etkinliğine katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da "Hem Halilcan kardeşimize hem de bütün engelli kardeşlerimize sağlıklı yaşamlar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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