Üye Girişi
Haberler

Dublin'de İsrail ile ticari bağların sonlandırılması talebiyle gösteri yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteride, İsrail ile ticari bağların sonlandırılması talep edildi. Göstericiler, İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı önünde toplanarak İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail ile ticari bağların sonlandırılması talebiyle gösteri yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince ülkenin İsrail ile ticari bağlarını sonlandırması amacıyla Dublin'de organize edilen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Bernardo Meydanı'nda buluşan göstericiler taşıdıkları renkli dövizleri bir araya getirerek Filistin bayrağı oluşturdu.

Buradan, İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığına yürüyen göstericiler, "İsrail ürünlerine boykot" ve "İsrail büyükelçisini kovun" yazılı dövizler taşıdı.

"Tüm ülkelerin soykırım riskini önlemek için gerekli adımları atma yükümlülüğü var"

Gösteriye katılan Senatör Alice Mary Higgins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Gazze'deki soykırıma karşı alınması gereken gerçek eylemlere dair bir mesaj içerdiğini belirtti.

Higgins, dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'deki soykırımı gördüğünü, İrlanda halkının da bu durum karşısında gerçekten üzgün olduğunu ve Gazze halkının temel yaşam ihtiyaçlarının ellerinden alındığını ifade etti.

Bakanlık önünde toplanmalarının büyük önem taşıdığını dile gtiren Higgins, "İsrail'e giden silah akışına baktığımızda, burada Uluslararası Adalet Divanı'nın da gerçekten çok açık olduğunu görüyoruz. Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ihlalini ve soykırım riskini önlemek için gerekli tüm adımları atma yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.

Higgins, İsrail ile askeri malzeme ticaretinin durdurulması gerektiğini, bu malzemelerin Gazze'deki çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Dublin İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

 Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Bakmadan Geçme

Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gümüşhane Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Giresun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Giresun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gaziantep Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Eskişehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çorum Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çorum Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Erzincan Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Erzincan Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Elazığ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çankırı Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çanakkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bursa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bursa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bolu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bolu Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bitlis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bingöl Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bingöl Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bilecik Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bilecik Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bayburt Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bayburt Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title