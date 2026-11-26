Dubai'nin 50 deniz mili batısında tanker yakınında patlama meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO'ya göre Dubai'nin 50 deniz mili batısındaki tankerin kaptanı, geminin yakınında bilinmeyen bir cismin neden olduğu patlamayı bildirdi. Kaptan mürettebatın güvende olduğunu, hasar ve çevresel etki olmadığını aktardı; bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretme çağrısı yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti açıklarındaki bir tankerin yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamaya göre, Dubai'nin 50 deniz mili batısındaki tankerin kaptanı, geminin yakınında bilinmeyen bir cismin neden olduğu patlama meydana geldiğini bildirdi.
Kaptan, gemideki tüm mürettebatın güvende olduğunu, tankerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini ve çevresel etki olmadığını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri çağrısında bulundu.