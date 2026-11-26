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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti açıklarındaki bir tankerin yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamaya göre, Dubai'nin 50 deniz mili batısındaki tankerin kaptanı, geminin yakınında bilinmeyen bir cismin neden olduğu patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kaptan, gemideki tüm mürettebatın güvende olduğunu, tankerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini ve çevresel etki olmadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA