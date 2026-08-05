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Emirates A380 İstanbul'a Acil İniş Yaptı

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Dubai-New York seferi yapan Emirates havayollarına ait Airbus A380, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, uçak seferine devam edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayollarının Dubai- New York seferini gerçekleştiren Airbus A380 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Dubai'den ABD'nin New York şehrine gitmek üzere havalanan, A6-EOC kuyruk tescilli ve EK201 sefer sayılı Airbus A380 tipi yolcu uçağı, Karadeniz üzerinde seyir halindeyken kaptan pilotun aldığı karar doğrultusunda rotasını İstanbul Havalimanı'na çevirdi.

Dünyanın en büyük yolcu uçakları arasında yer alan Airbus A380 tipi uçak, saat 11.56'da İstanbul Havalimanı'na emniyetli şekilde iniş yaptı. Uçağın, rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indiği öğrenildi.

Rahatsızlanan yolcu, havalimanında hazır bekletilen sağlık ekiplerince ambulift kullanılarak uçaktan indirildi. İlk müdahalesi apronda yapılan yolcu, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Emirates uçağının, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından New York seferine devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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