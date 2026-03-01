İran saldırıları sırasında Dubai Havalimanı'nda yaşanan bir "olayda" 4 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak Dubai Uluslararası Havalimanı'nda "bir olay meydana geldiğini" ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai Havalimanları İdaresinin havalimanında bir olay yaşandığını doğruladığı belirtildi.

Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Olayın mahiyetine ilişkin ayrıntı verilmezken, Arap basınında ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu görüldü.

Öte yandan BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.