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BAE, Dubai kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberleri yalanladı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberler, Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yalanlandı. Yetkililer, haberlerin asılsız olduğunu belirterek resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Dubai kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Dubai kent merkezinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin uluslararası basın ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ofis, medya kuruluşları ile kamuoyundan haberleri resmi ve güvenilir kaynaklardan takip etmelerini, söylenti, asılsız ve yanıltıcı haberleri yaymaktan kaçınmalarını istedi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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