BAE'nin Dubai kentinde engellenen İHA parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Dubai'de hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının parçaları iki evin avlusuna düştü ve iki kişi yaralandı. Olayın ardından tıbbi müdahale yapıldı. Durum, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına bağlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından engellenen İHA'ların parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğü kaydedildi.

Olayda iki kişinin yaralandığı ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca bölgede duyulan seslerin, başarılı şekilde gerçekleşen operasyonlardan kaynaklandığı aktarıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından sabah saatlerinde Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
