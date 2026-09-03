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İstiklale Giden Yol Sivas'ta Sahneleniyor

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Devlet Tiyatroları (DT), Sivas Kongresi'nin 107. yılında, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarını "İstiklale Giden Yol" ile sahneye taşıyor.

Devlet Tiyatroları (DT), Sivas Kongresi'nin 107. yılında, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarını "İstiklale Giden Yol" ile sahneye taşıyor.

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre DT, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına zemin hazırlayan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü özel bir oyunla kutluyor.

Adnan Erbaş'ın yazıp yönettiği Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı "İstiklale Giden Yol", yarın Milli Mücadele'nin önemli kararlarının alındığı tarihi mekan Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde saat 10.15'te ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Mustafa Kemal Paşa'nın bir milletin umudunu omuzlarına alarak Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'taki önemli dönüm noktalarını lirik bir üslupla ele alan "İstiklale Giden Yol", Sivas'ın ve Sivaslıların Milli Mücadele'nin başlamasındaki katkılarını odağına alarak milli iradenin şekillenme sürecini ve Cumhuriyet'e uzanan tarihi adımları konu alıyor.

Devlet Tiyatroları, izleyicileri 1919 yılının kararlılık dolu atmosferine götürerek İstiklal Mücadelesi'nin hafızasını sahnede yeniden canlandırıyor.

Kaynak: AA
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