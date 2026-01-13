Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında anarak, Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne olan katkılarını vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, "Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne, egemenliğine ve onurlu mücadelesine adayan, kararlı duruşu, liderliği ve devlet adamlığıyla tarihimizde silinmez bir iz bırakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

