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(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Aksakal mesajında, "Önceki süreçte TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve CHP Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Sayın Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk siyasetinde önemli kilometre taşlarında etkin görevler de üstlenen Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA