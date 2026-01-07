DSP Lideri Aksakal: Sadece Suriye İçindekiler Değil Kandil'de Çöreklenmiş Terörist Sürüsü de Enterne Edilmeli ve Bu Filme Bir Son Verilmelidir

(ANKARA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Pkk ve türevlerine yönelik Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyona ilişkin, "Sadece Suriye içindekiler değil Kandil'de çöreklenmiş terörist sürüsü de enterne edilmeli ve bu filme bir son verilmelidir" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK ve türevlerine yönelik Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksakal'ın ifadeleri şu şekilde:

"Gecikmeli de olsa PKK ve türevlerine yönelik Suriye Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'operasyon' mutlaka hedefine ulaştırılmalıdır. Sadece Halep'le sınırlı bırakılırsa geri dönülmesi zor bir sürece gidileceği unutulmamalıdır. Suriye'de Esad'ın gönderildiği zamanda yapmadığını Türkiye bu kez 'pas geçmemelidir"

Sadece Suriye içindekiler değil Kandil'de çöreklenmiş terörist sürüsü de enterne edilmeli ve bu filme bir son verilmelidir. Devlet Başkanlarını yatağından alanların var olduğu bir düzende katilleri 'inlerinden' alacak güç ve irade Türkiye Cumhuriyeti Devletinde haydi haydi vardır. Vakit o vakittir. Güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Allah mehmetçiğimize güç kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin. Gazamız mübarek olsun."