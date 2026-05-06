DSP Lideri Aksakal'dan, "Üç Fidan" Mesajı: "Darağacında Yitirdiğimiz Bu Yiğitleri Bir Kez Daha Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

(ANKARA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Darağacında yitirdiğimiz bu yiğitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bağlılıkları; ülkemizin emperyalizmin boyunduruğundan kurtulması ve tam bağımsızlık ülküsüyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşması idealine adanmış üç vatan evladını, darağacında yitirdiğimiz bu yiğitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

