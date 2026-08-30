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DSP Lideri Aksakal'dan Girne Feribot Kazası Tepkisi

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Girne açıklarında feribotun batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, kazanın nedeni araştırılması çağrısında bulundu ve sabotaj endişesini dile getirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Girne açıklarında geminin alabora olması nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs'ta Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na demir alan yolcu feribotunun batması sonucunda yaşamını yitirenler ve yaralıların olduğu bilgisi hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın sebebi mutlaka en ince detaylarına kadar incelenmeli ve araştırılmalıdır. Emperyalist işgalin topraklarımızdan tamamen sökülüp atıldığı 104 yıl sonrası bugüne, 30 Ağustos Zafer Günü'ne rastlaması aklımıza deli sorular getiriyor. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bu hadisenin Türkiye olarak çabaladığımız terörsüz bölge yaratma gayretlerine yönelik bir sabotaj olmamasını dilerim."

Kaynak: AA
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