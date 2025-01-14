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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan DP Genel Başkanı Uysal'a Ziyaret

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan DP Genel Başkanı Uysal'a Ziyaret
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Aksakal, DP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Gültekin Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Aksakal, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, "Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, yeni görev döneminde kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi.

Gültekin Uysal ise ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımında, "Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ve kıymetli heyeti kongremiz sonrası hayır ve başarı dileklerini iletmek üzere bizleri Genel Merkezimizde ziyaret ettiler. Kendilerine ve Kıymetli Heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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