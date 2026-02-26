Haberler

Önder Aksakal'dan, Bahçeli'ye "Statü" Tepkisi: "Bölücü Başı, Ömür Boyu Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Mahkumdur, Bu Statü Değişmeyecektir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı 'statü' açıklamasına sert tepki gösterdi. Aksakal, Öcalan'ın mevcut statüsünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olduğunu hatırlattı ve bu statünün değişmeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "statü" söylemine tepki gösterdi. Aksakal, "Hiç kimse lafı dolandırmaya, gizemli anlamlar yüklemeye, milletin aklıyla da dalga geçmeye yeltenmesin. Bölücü başının mevcut statüsü, meri mevzuatımıza göre bağımsız Türk yargısı tarafından verilmiş olan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hüküm giymiş mahkumdur ve bu statü de değişmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Önder Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes İmralı'nın statüsüne dair yorum yapıyor. Oysa Sayın Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'İmralı' tanımı bize göre doğrudan doğruya bölücü başının ta kendisi ve işaret ettiği de onun şu anki bireysel statüsüdür. Hiç kimse lafı dolandırmaya, gizemli anlamlar yüklemeye, milletin aklıyla da dalga geçmeye yeltenmesin. Bölücü başının mevcut statüsü, meri mevzuatımıza göre bağımsız Türk yargısı tarafından verilmiş olan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hüküm giymiş mahkumdur ve bu statü de değişmeyecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai raporunu yazmış ve konu kapanmıştır. Kendilerinin kaderine dair kararı, terör örgütü PKK ve şemsiyesi olan KCK'nın Kandil'deki ve Avrupa'daki militanları verecektir. Asil Türk milletinin sabır sınırlarını test etmeye kalkışmanın, ülkeye de millete de kimseye de bir faydası yoktur."

