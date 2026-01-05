Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki Açıklaması

Güncelleme:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu durumun tüm devletler için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı. Aksakal, ABD'nin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yapılan müdahalenin uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"BM'nin kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır. Venezuela'da görevli ve sorumlu bazı devlet mekanizmalarının da operasyonda işbirliği içinde olduğu anlaşılan bu pespayeliği kabul etmek mümkün değildir. Tüm dünya buna itiraz etmelidir."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
