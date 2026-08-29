DSP Lideri Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Başkomutan Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir.' emriyle yazılan destan, kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak." ifadesini kullandı.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz mücadele ve sarsılmaz iradesinin tarihe altın harflerle yazıldığı büyük bir destan olduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer, Cumhuriyet'imizin temellerini atan en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bugün, bir milletin küllerinden doğuşunun, bağımsızlığına olan tutkusunun tescillendiği gündür. Başkomutan Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir.' emriyle yazılan bu destan, kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. 104 yıldır aynı inanç ve gururla yaşadığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA