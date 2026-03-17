Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında Çanakkale'nin, Türk milletinin özgürlük ve vatan uğruna gösterdiği sarsılmaz iradenin ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda canlarını feda eden her asker yalnızca bir kahraman değil, aynı zamanda gelecek nesillere bağımsızlığın bedelini hatırlatan bir emanetçidir. Bugün bizler bu fedakarlığın ve cesaretin mirasını taşırken canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bu vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın hatırasını daima yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
