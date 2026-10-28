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DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü andı. Aksakal, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini savunmayı ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün milletçe büyük bir onur ve heyecanla kutlandığını belirtti.

29 Ekim 1923'ün, Türk milletinin kendi geleceğini belirleme iradesinin tarihe kazındığı, bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyetle taçlandığı önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti olarak Bülent Ecevit'in demokratik sol anlayışından ve Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefinden aldığımız güçle laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini savunmayı, Cumhuriyet'imizin kazanımlarına sahip çıkmayı ve daha adil bir Türkiye için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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