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DSP Genel Başkanı Aksakal, Ankara'nın 103. başkent yılında 'Cumhuriyet'in kalbi' dedi

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı. Mesajında 13 Ekim 1923'te başkent olan Ankara'nın bağımsızlık mücadelesinin ve milli iradenin simgesi olduğunu belirten Aksakal, 'Ankara, Cumhuriyet'in kalbi olmaya devam ediyor' dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, 13 Ekim 1923'te alınan tarihi kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'nın, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin, milli iradenin ve çağdaşlaşma hedefinin simgesi olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini koruduğunu belirtti.

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlayan Aksakal, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ankara, Cumhuriyet'in kalbi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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