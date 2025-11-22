Haberler

DSP 40. Kuruluş Yılını Kutladı

DSP 40. Kuruluş Yılını Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partinin 40. kuruluş yıl dönümünde dürüstlük ve devlet adamlığı vurgusu yaparak, geçmişe ve geleceğe dair sorumluluklarını gündeme getirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP kurulduğundan bugüne Türk siyasetinde dürüstlüğün, çalışkanlığın ve devlet adamlığı tanımının örnek temsilcisi olmuştur." dedi.

Aksakal, DSP'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla TES-İŞ Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlenen kutlama etkinliğinde, partinin 40. kuruluş yıl dönümünde yalnızca geçmişe değil bugünün sorumluluklarına ve yarının umutlarına birlikte baktıklarını söyledi.

DSP'nin kuruluşundan itibaren temiz siyaset yapmayı, vatandaşları korumayı ve Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı esas aldığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Bugün 40 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu sözler laf olarak kalmamıştır, icraata geçmiştir. Hayat tarzımızla, yaşam biçimimizle, siyasetteki duruşumuzla, partimizin ilkelerine ve Cumhuriyet'imizin kuruluş değerlerine olan sadakatimizle, aynı inançla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. DSP kurulduğundan bugüne Türk siyasetinde dürüstlüğün, çalışkanlığın ve devlet adamlığı tanımının örnek temsilcisi olmuştur."

Aksakal, DSP'nin devlet yönetimini bilen, hukuka saygılı, ekonomiyi teknik kadrolarla yöneten, milli çıkarları uluslararası hukukla savunan, toplumsal barışı önceleyen bir hareket olduğunu dile getirerek, "Bugün DSP'nin 40. yılını kutluyoruz ama biliyoruz ki bu daha büyük bir yürüyüşün ilk adımıdır." diye konuştu.

Etkinlikte, partinin 40. yılına özel hazırlanan videonun gösterimi yapıldı ve müzisyen Enes Şahin sahne aldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.