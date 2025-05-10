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DSÖ, Suriye'de 16 Milyon kişinin Acil Sağlık Desteğine İhtiyacı Olduğunu Açıkladı

DSÖ, Suriye'de 16 Milyon kişinin Acil Sağlık Desteğine İhtiyacı Olduğunu Açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişinin acil insani sağlık desteği gereksinimi olduğunu belirterek, bağışçıları desteklerini artırmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişinin acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Suriye'deki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Suriye genelinde yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) 3 milyon dolarlık katkısı sayesinde DSÖ'nün 500 binden fazla kişiye yönelik hayat kurtarıcı sağlık hizmetini genişlettiğini ve temel tıbbi hizmetler sunduğunu belirtti.

Ghebreyesus, yerinden edilmelerden ağır şekilde etkilenenlere ruh sağlığı hizmeti sağladıklarını kaydederek, "Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bağışçıları, desteklerini artırmaya çağırıyoruz çünkü insanların hayatları buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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