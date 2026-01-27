Haberler

DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de kış mevsiminin başlamasından bu yana 10 çocuğun hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetersiz barınma koşulları ve aşırı soğuk hava, çocuklar için büyük bir risk oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

DSÖ, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Kışın başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermiden öldüğü bildirildi. Soğuk hava ve şiddetli yağmurlar yoğunlaştıkça yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda barınan çocuklar ve aileler, hava koşullarından çok az koruma ile aşırı risk altında kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Kış koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ile sanitasyonla birleşmesiyle Gazze'de hastalık salgınları riskinin arttığı kaydedilen paylaşımda, akut solunum yolu enfeksiyonları ile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren ağır vakaların sayısının da arttığına işaret edildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerinin zamanında girişinin sağlanması çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
500

