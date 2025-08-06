DSÖ: Gazze'de 14 Binden Fazla Çocuk Acil Tıbbi Tedavi Bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tıbbi tahliyelerin Gazze'den gelen hasta ve yaralı çocuklara bir yaşam şansı sunduğunu belirterek, bölgede 14 binden fazla kişinin acil tıbbi tedavi beklediğini bildirdi.

Kluge, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin BBC'ye verdiği röportajın bir bölümünü, sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

"Tıbbi tahliyeler, Gazze'den gelen hasta ve yaralı çocuklara bir yaşam şansı veriyor." ifadelerini kullanan Kluge, yaklaşık 300 hasta ve yaralı Gazzeli çocuğun yakında İngiltere'deki hastanelerde hayat kurtarıcı tıbbi bakım alabileceğini belirtti.

Kluge, bu durumu, sınırların çok ötesine uzanan bir şefkat eylemi olarak nitelendirdi.

DSÖ Avrupa Bölgesi genelinde şu ana kadar 53 DSÖ üyesi ülkeden 16'sının Gazze'den gelen 881 hastaya yoğun bakım sağladığını bildiren Kluge, "Ancak bu, ihtiyaç okyanusunda bir damla bile değil. Çoğu kanser hastası çocuk olmak üzere 14 binden fazla kişi hala acil tıbbi tedavi bekliyor. Yardım etmek için çok geç değil, çünkü kurtarılan her çocuk, güvence altına alınmış bir gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki ülkelere bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunan Kluge, hayat kurtarmanın politik olmadığını, ahlaki olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hastanın acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, tıbbi tahliyelerin hızlandırılması talebinde bulunmuştu.