DSÖ'den KDC'ye 70 Bin Doz Ebola Aşısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Aşı Temini Koordinasyon Grubu (ICG) tarafından Ebola salgını ile mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ilk etapta 70 bin doz Ervebo aşısının gönderilmesine yönelik kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ghebreyesus, KDC'ye aşı gönderilmesi kararına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"ICG'nin, KDC'ye ilk etapta 70 bin doz Ervebo aşısı gönderme kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bunlardan 20 bin dozun, aşının Bundibugyo virüs hastalığı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için Faz 3 klinik denemesini destekleyeceğini kaydetti.

Ghebreyesus, 50 bin dozun da Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyeleri doğrultusunda salgına karşı ön saflarda çalışanlar için kullanılacağını belirtti.

Ervebo aşısının Ebola virüsü (önceden Zaire Ebola virüsü olarak adlandırılan) salgınlarında kullanılması için ruhsatlandırıldığını ve tavsiye edildiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Ervebo'nun insanlarda Bundibugyo virüsüne karşı koruyucu olup olmadığı bilinmiyor. Erken laboratuvar ve hayvan verileri, bir miktar koruma sağlayabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, bu durumun, küresel dayanışmanın eyleme geçirilmesinin önemli bir örneği olduğunun altını çizerek, "DSÖ, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), ulusal yetkililerle ve ortaklarla salgını kontrol altına almak ve bölge genelinde hayatları korumak için güçlendirilmiş gözetim, hızlı tespit, kaliteli bakım, topluluk katılımı ve aşılama çabalarını desteklemeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA