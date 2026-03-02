DSÖ: İran'da Gandi Hastanesinin hasar gördüğüne dair haberler son derece endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar sırasında Gandi Hastanesinin hasar gördüğüne dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İran'ın başkenti Tahran'ın bombalanması sırasında Gandi Hastanesinin hasar gördüğüne dair haberler son derece endişe verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün olayı doğrulamak için çalıştığını aktardı."

Ghebreyesus, bu durumun, sağlık tesislerinin devam eden çatışmaya dahil olmasını önlemek için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini hatırlattığını vurguladı.

Sağlık tesislerinin, uluslararası insani hukuk kapsamında korunduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlığın hedef olmadığının altını çizdi.

İran basını, ABD-İsrail saldırısında, Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurmuştu.