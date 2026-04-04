DSÖ, uluslararası topluma Sudan'da yaşananları "görmezden gelmeyin" çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası topluma çatışmaların yaşandığı Sudan'da olanları "görmezden gelmeyin" çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün uluslararası topluma Sudan'da yaşananları görmezden gelmeme çağrısında bulunduğunu belirten Ghebreyesus, Sudan'ın dünyadaki en ciddi insani ve halk sağlığı krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Sudan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 33,7 milyondan fazla insan acil, hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyuyor. Süregelen çatışma, sağlık sistemini tamamen çökme noktasına getirdi. Tıbbi tesislere yönelik son saldırılar bu krizi daha da derinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Doğu Darfur eyaletindeki El-Dain Eğitim Hastanesi'ne 20 Mart'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini ve 89 kişinin yaralandığını hatırlatan Ghebreyesus, 2 Nisan'da Beyaz Nil Eyaleti'ndeki El-Cebeleyin Hastanesi'ne düzenlenen başka bir insansız hava aracı saldırısında, 10 sağlık ve idari personelin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ghebreyesus, bu süreçte ülkede sağlığa yönelik diğer saldırılar da olduğuna işaret ederek "Bu olaylar, uluslararası dayanışmanın yenilenmesi ve kararlı siyasi ve insani eylemin acil gerekliliğini çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Sudan bu krizi tek başına atlatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.