DSÖ, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıların durmadığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkese rağmen Lübnan'da (İsrail) saldırıların durmadığını belirterek,

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle DSÖ'nün merkezinde bir araya gelen Ghebreyesus, küresel sağlık konularına dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek ay yapılacak Dünya Sağlık Asamblesi'nin öncesinde yoğun ve kritik bir dönemde olduklarını belirten Ghebreyesus, burada birçok önemli konunun ele alınacağını söyledi.

Ghebreyesus, Orta Doğu'da ateşkeslerin kırılganlığını koruduğunu ve barış görüşmelerinin tıkandığını dile getirdi.

Ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıların durmadığını ve ölümler ile yaralanmaların bildirilmeye devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, "1 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Bazıları evlerine dönmeye çalışırken, diğerleri yetersiz yaşam koşullarına sahip toplu barınaklarda kalıyor. 50 hastane ve sağlık ocağı kapalı ve 16 hastane hasar görmüş durumda." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Lübnan'da yaralanan ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla yaşayan insanlar için yeterli tedavi imkanlarının kısıtlı olduğunu vurguladı.

En çok ihtiyaç duydukları sağlık sisteminin zayıflamış durumda olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "(Saldırıların) Çatışmanın başlamasından bu yana DSÖ, Lübnan'da 149, İran'da 26 ve İsrail'de 6 olmak üzere toplam 149 sağlık hizmetine yönelik saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar, doğrudan 111 ölüm ve 233 yaralanmaya yol açtı, bunların büyük çoğunluğu Lübnan'da gerçekleşti." diye konuştu.

Ghebreyesus, barışın her zaman en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.