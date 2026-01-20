Haberler

DSİ Tekirdağ 113. Şube Müdürü Karakaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
DSİ Tekirdağ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında bir dizi fotoğrafı değerlendirdi. Oylama, farklı kategorilerdeki fotoğrafları incelemeyi ve seçmeyi içeriyor.

DSİ Tekirdağ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih eden Karakaş, "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

Karakaş, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini beğenen Karakaş, "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
