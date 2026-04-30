DSİ, Kahramanmaraş'a 23 yılda 148 milyar liralık yatırım yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 23 yılda Kahramanmaraş'a 148 milyar lira değerinde 202 tesis kazandırıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente yönelik yatırımların süreceği belirtilerek, su kaynaklarının içme suyu, tarım, enerji ve çevre alanlarında değerlendirilmesiyle refahın artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimin artırıldığını ve su tüketiminin azaltıldığını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta 23 yılda 148 milyar liralık yatırımla 11 baraj, 6 gölet, 29 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma ve TİGH projesi, 6 içme suyu tesisi, 37 HES ve 111 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 202 tesisin hizmete alındığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak için son 23 yılda yapımı tamamlanan 6 içme suyu tesisiyle yıllık 49 milyon metreküp içme suyu temin ettik. Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından acil içme suyu ihtiyacı için Kahramanmaraş'ta 51 adet sondaj kuyusu açtık, ayrıca inşaatına başlanan kalıcı deprem konutlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için başlatılan 2 adet projeyi de ivedi olarak bitirerek hizmete sunduk."

Kentte hayata geçirilen sulama projelerine de değinen Balta, 29 sulama tesisi ile 574 bin dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığını ve yıllık 9 milyar 605 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını aktardı.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Balta, Kahramanmaraş'ta 11adet baraj ve 6 adet gölet inşa ederek toplamda 674 milyon metreküp ilave su depolama hacmi sağlandığını, taşkın riskini azaltma çalışmalarını kapsamında ise 111 adet taşkın kontrol tesisi ile 181 bin 900 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta 37 hidroelektrik enerji (HES) tesisinin işletmeye alındığını ifade eden Balta, "Kurulu gücü 898 MW olan bu tesisler sayesinde yıllık 2,56 milyar kiloWatt.saat elektrik üretilerek suyun gücünü enerjiye dönüştürüyor ve ürettiğimiz enerjiyle de ülke ekonomisine yıllık 5 Milyar 600 Milyon TL katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.