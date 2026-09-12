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DSİ'den Silvan Sulama Tüneli'ndeki "patlama ve göçük" iddialarına ilişkin açıklama

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Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan Silvan Sulama Tüneli'ndeki "patlama ve göçük" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan Silvan Sulama Tüneli'ndeki "patlama ve göçük" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapım çalışmaları devam eden projede iddia edildiği çapta bir kazanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, tünel şantiyesinde herhangi bir patlama veya büyük çaplı göçük yaşanmadığı bildirilerek, şunlara yer verildi:

"Durum jeolojik bir gelişme olup tünel delme çalışmaları esnasında, yeraltı yapısının doğası gereği her şantiyede karşılaşılabilen küçük çaplı, öngörülebilir ve tamamen kontrol altındaki rutin bir jeolojik hareketlilik tespit edilmiştir. Çalışmalar tedbir amaçlı ve geçici olarak durdurulmuştur. Hem iş güvenliği standartları hem de projenin mühendislik gereksinimleri doğrultusunda, söz konusu jeolojik hareketliliğin yaşandığı lokal bölgede teknik incelemeler ve zemin güçlendirme çalışmalarını yürütmek amacıyla faaliyetlere tedbir amaçlı, geçici bir süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, teknik heyetin incelemelerinin ardından çalışmalara en kısa sürede kaldığı yerden kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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