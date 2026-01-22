Haberler

Dronuna tüfek doğrultulan fotoğrafçı: Ateş etse vurabilirdi

Güncelleme:
Kar manzarası çekmek için havalandırdığı dronuna çoban tarafından tüfek doğrultulan doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, durumu nasıl fark ettiğini ve yaşadığı tehlikeyi anlattı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kar manzarası çekmek için havalandırdığı dronuna çoban tarafından tüfek doğrultulan doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, "Tüfeği kaldırınca dronu ani manevra ile geri aldık. Ateş etse dronu vurabilirdi" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, dün ilçeye bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda kar manzarası çekmek için dron havalandırdı. Dron kamerasına dağda küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Yunus Kaplan ve sürüsü yansıdı. İnan, sürüyü görüntülemek için dronu yaklaştırdı. Çoban Yunus Kaplan, bu sırada elinde bulunan tüfeği drona doğrulttu. Tehlikeyi fark eden İnan, manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırdı. O anlar, dron kamerasına yansıdı.

'TÜFEĞİ DOĞRULTTU BİR ANDA'

Fatih İnan, kar yağışı sonrası görüntü almak için arkadaşları ile beraber dağa çıktığını belirterek, "Güzel bir kar yağışı olmuş, dron havalandırdık manzara çekeriz dedik. Dron bizi havadan takip ediyordu. Biz de arabanın içinde ilerliyorduk. Sonra arabayı durdurdum, dronu biraz daha uzaklaştırdım. Ekrana bakarken çobanı fark ettim, sürüsüyle birlikte. Görüntü almak için dronu çobana yaklaştırdım. Görüntüyü alırken çobanın elinde tüfek ve sopa olduğunu fark ettim. Tüfeği doğrulttu bir anda, ateşleyecek zannettim. Haklı o da hayvanlarını korumak istiyor, sürüsünün bölünmemesi için refleks gösterdi. Tüfeği kaldırınca dronu ani manevra ile geri aldık. Ateş etse dronu vurabilirdi" dedi.

