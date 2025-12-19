Haberler

Kutup bölgesindeki balinaların nefesinde ölümcül virüs tespit edildi

Bilim insanları, dronlar aracılığıyla toplanan balina nefesi örneklerinde, toplu ölümlere yol açan 'cetacean morbillivirus' adlı bulaşıcı virüsün izlerine rastladı. Araştırma, Kuzey Kutup Dairesi'nde gerçekleştirildi.

Bilim insanları, dronlar aracılığıyla toplanan balina nefesi örneklerinde, balina ve yunuslarda toplu ölümlere yol açan bulaşıcı bir virüs tespit edildiğini bildirdi.

İngiltere'deki King's College London öncülüğünde yapılan çalışmada, Kuzey Kutup bölgesinde, özel ekipmanlarla donatılan dronlar, balinaların su yüzüne çıkıp soluk aldığı sırada püskürttüğü damlacıklardan örnekler topladı.

Araştırma kapsamında, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki sularda yaşayan kambur, yüzgeçli ve ispermeçet balinaların dronlardaki steril petri kaplarıyla toplanan nefes örnekleri, deri biyopsileriyle birlikte kullanıldı.

Elde edilen örneklerde, balina ve yunusların toplu olarak karaya vurmasıyla bağlantılı, "cetacean morbillivirus" adlı ölümcül virüsün izlerine rastlandı.

Bulgular, söz konusu virüsün Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde dolaşımda olduğunu doğruladı.

Bilim insanları, son derece bulaşıcı olan virüsün balinalar, yunuslar ve muturlar arasında hızla yayılabildiğini, türler arası geçiş yapabildiğini ve okyanuslar boyunca taşınarak deniz memelileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Terry Dawson, balina nefesinin dronlarla örneklenmesinin çığır açıcı bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "Bu yöntem, canlı balinalardaki patojenleri stres veya zarar vermeden izlememizi sağlıyor ve hızla değişen Arktik ekosistemlerindeki hastalıklar hakkında önemli bilgiler sunuyor." dedi.

Norveç'teki Nord Üniversitesinden Helena Costa da uzun vadeli izleme çalışmalarının öncelik olması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın gelecek yıllarda balina sağlığını etkileyen çoklu stres faktörlerini anlamaya yardımcı olacağını kaydetti.

King's College London, Kraliyet (Dick) Veterinerlik Çalışmaları Okulu ve Nord Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen araştırmanın detaylarına "BMC Veterinary Research" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
