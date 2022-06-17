(DRONE) NEW YORK - Central Park'taki Wollman Buz Pisti, diskoya dönüştürüldü ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park'ın eğlence alanlarından Wollman Buz Pisti'nde yaz dönemi boyunca bir araya gelecek ünlü DJ ve sanatçılar, New Yorklulara neon ışıkları altında müzik performansı sergileyecek. ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park'ın eğlence alanlarından Wollman Buz Pisti'nde yaz dönemi boyunca bir araya gelecek ünlü DJ ve sanatçılar, New Yorklulara neon ışıkları altında müzik performansı sergileyecek. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Central Park New York Güncel Haberler

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