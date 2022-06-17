(DRONE) NEW YORK - Central Park'taki Wollman Buz Pisti, diskoya dönüştürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(DRONE) NEW YORK - Central Park'taki Wollman Buz Pisti, diskoya dönüştürüldü

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park'ın eğlence alanlarından Wollman Buz Pisti'nde yaz dönemi boyunca bir araya gelecek ünlü DJ ve sanatçılar, New Yorklulara neon ışıkları altında müzik performansı sergileyecek.

ABD'nin New York kentinde bulunan Central Park'ın eğlence alanlarından Wollman Buz Pisti'nde yaz dönemi boyunca bir araya gelecek ünlü DJ ve sanatçılar, New Yorklulara neon ışıkları altında müzik performansı sergileyecek.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Central Park New York Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title