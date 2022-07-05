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(DRONE) ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla gece düzenlenen havai fişek gösterisi, New York semalarını aydınlatırken Empire State binası da Amerikan bayrağının renkleriyle donatıldı.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla gece düzenlenen havai fişek gösterisi, New York semalarını aydınlatırken Empire State binası da Amerikan bayrağının renkleriyle donatıldı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Empire State New York Güncel Haberler

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