(DRONE) ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla gece düzenlenen havai fişek gösterisi, New York semalarını aydınlatırken Empire State binası da Amerikan bayrağının renkleriyle donatıldı.
ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla gece düzenlenen havai fişek gösterisi, New York semalarını aydınlatırken Empire State binası da Amerikan bayrağının renkleriyle donatıldı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel