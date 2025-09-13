Haberler

Drift Yapan Sürücüye Cezada Rekor: 65 Bin TL

Drift Yapan Sürücüye Cezada Rekor: 65 Bin TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yaparken polisten kaçmaya çalışan sürücü Baran U.'ya 65 bin TL para cezası kesildi, ehliyeti 4 ay süreyle el konuldu ve aracı 60 gün trafikten menedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle drift yapıp polisten kaçmaya çalışan Baran U.'ya (20), 65 bin TL idari para cezası yazıldı, ehliyetine 4 ay süreyle el konulup aracı 60 gün trafikten menedildi.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde polis ekipleri, drift yaptığı belirtilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çevre Yolu üzerindeki bir petrol istasyonu arkasında ekiplerin önünü kesmesi üzerine sürücü, aracı bırakıp, koşarak uzaklaşarak yoldan geçen arkadaşının otomobiline binip kaçtı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün Baran U. olduğunu belirleyerek yakaladı. Baran U'ya 'dur' ihtarına uymamak, drift yapmak ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.