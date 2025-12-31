Haberler

Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Kırşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

KIRŞEHİR'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücü A.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
