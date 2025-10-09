Haberler

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Sivas'ta drift yapan bir sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi. D.K. isimli sürücü, drift yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı ve araç sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Haber: SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
