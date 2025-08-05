Drift Yapan Sürücü, Polisten Kaçarken Dere Yatağına Düştü

Drift Yapan Sürücü, Polisten Kaçarken Dere Yatağına Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde drift yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaranları bıçakla tehdit ederek polisten kaçmaya çalıştı. Takip sırasında direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle dere yatağına düştü ve yakalandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde drift yapan, kendisini uyaranları da bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü, polisin de 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yakalandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapmaya başladı. Sürücü, çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri de bıçakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören sürücü, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında direksiyon kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu

Birincinin değişmesini istedi: Bizim şampiyon olmamız gerekiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! Yolcuların bu cihazı kullanması yasaklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.