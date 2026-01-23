Haberler

Gaziantep'te drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde drift yaparak bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye, emniyet ekipleri tarafından ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma yaptı.

Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye cezai işlem uygulayarak, sürücü belgesine 2 ay süreyle el koydu. Araç trafikten men edildi.

Paylaşılan videoda, sürücünün ATV ile drift attığı görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kılınç - Güncel
