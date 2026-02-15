Haberler

Tekirdağ'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde drift atan otomobil sürücüsüne 58 bin 217 lira idari ceza uygulandı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille drift atan sürücüye 58 bin 217 lira idari ceza uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.

Araç sahibinin B.Ç'nin olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün Y.Ç. olduğunu belirledi.

Araç sahibine 4 bin 779 lira, araç sürücüsüne ise 58 bin 217 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca sürücü Y.Ç'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
