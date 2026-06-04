Büyükçekmece'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Büyükçekmece'de, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde drift attığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Celaliye Mahallesi'nde bir araçla drift atıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri araç sürücüsü G.M.A.'yı gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesen polis, ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Sürücü hakkında adli soruşturma da başlatıldı.