Drift Atan Sürücülere 96 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyada drift atan iki sürücüye toplamda 96 bin 756 lira para cezası kesildi ve ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde drift atan iki sürücüye 96 bin 756 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de bir taksi ile otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçildi.

Çalışmalar sonucu tespit edilen sürücüler hakkında idari işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere toplam 96 bin 756 lira para cezası uygulandı, ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
